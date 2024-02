Smartspace Software Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung unter den Anlegern und die Diskussionen in den sozialen Netzwerken haben in Bezug auf die Smartspace Software-Aktie in den letzten Tagen zunehmend an Negativität gewonnen. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung wider, die auf "Schlecht" festgesetzt wurde. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutralere Einschätzung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating für die Smartspace Software-Aktie.

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt hingegen eine positive Entwicklung. Mit einer Rendite von 82,02 Prozent im vergangenen Jahr liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt ihres Sektors. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung der Smartspace Software-Aktie aufgrund der Stimmungslage der Anleger und des RSI, während der Branchenvergleich eine positive Entwicklung zeigt.