Smartsheet Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten bewertet werden, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Smartsheet in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Smartsheet diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Ein weiterer weicher Faktor ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Smartsheet in den letzten Monaten eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Smartsheet in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Smartsheet um mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,18 Prozent aufweist, schneidet Smartsheet mit 13,7 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung im letzten Jahr führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Langfristig betrachtet, schätzen Analysten die Aktie von Smartsheet als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 6 gut, 2 neutral und keine schlecht. Es wird erwartet, dass der Kurs in Zukunft auf 51,88 USD steigen wird, was einer Erwartung von 7,47 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält Smartsheet daher die Gesamtbewertung "Gut".