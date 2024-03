Smartsheet Aktie: Knallt es bald?

Die Softwarefirma Smartsheet schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,18 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,18 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Smartsheet eine Performance von 21,45 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 913,66 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Smartsheet im Branchenvergleich eine Underperformance von -892,21 Prozent aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 493,03 Prozent im letzten Jahr, wobei Smartsheet 471,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Smartsheet-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 66, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 67,47 liegt. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Smartsheet in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung für die Smartsheet-Aktie.