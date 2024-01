Smartsheet Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Smartsheet hat im letzten Jahr eine Rendite von 21,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" eine Überrendite von 13,18 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei 8,27 Prozent liegt. Im Bereich "Software" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 9,93 Prozent, wobei Smartsheet aktuell um 11,52 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Smartsheet liegt bei 48,27, was als neutral angesehen wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Smartsheet mit 0 Prozent 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie von Smartsheet wurden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge sowie eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher erhält die Aktie von Smartsheet bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".