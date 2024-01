Smartsheet Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und rechnet die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug. Für Smartsheet liegt der RSI bei 14,58, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 40 für Smartsheet, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an zehn Tagen überwogen, und negativen Themen, die an zwei Tagen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Smartsheet diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Smartsheet insgesamt 8 Analystenbewertungen, wovon 6 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist daher "Gut". Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 7,36 Prozent hin, was ebenfalls als "Gut"-Empfehlung betrachtet wird.

Obwohl sich die Stimmung für Smartsheet in den letzten Wochen kaum verändert hat, wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.