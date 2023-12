Smartsheet Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Smartsheet-Aktie derzeit um +10,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +9,79 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf die Dividende beträgt das Verhältnis zum Aktienkurs derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,31 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Softwarebranche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Smartsheet-Aktie also auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Softwarebranche hat die Smartsheet-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,9 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 0,84 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,06 Prozent für Smartsheet. Im Vergleich zum gesamten Informationstechnologiesektor liegt die Aktie ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.