Smartone Telecommunications Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Smartone Telecommunications Aktie wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind dabei ausschlaggebende Faktoren. Bei Smartone Telecommunications ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche verzeichnete Smartone Telecommunications in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,4 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -27,66 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite 1,34 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Aktie um -8,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 4,27 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von -3,23 Prozent, was zu einer neutralen Wertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite für Smartone Telecommunications beträgt 7,77 Prozent, was 1,32 Prozent über dem Mittelwert liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.