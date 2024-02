Smartone Telecommunications Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von Smartone Telecommunications zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor eine Rendite von -17,4 Prozent, die um mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche von 13,53 Prozent in den letzten 12 Monaten, liegt die Rendite von Smartone Telecommunications bei 30,93 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Smartone Telecommunications wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nach unserer Messung kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Smartone Telecommunications beträgt aktuell 7, was eine positive Differenz von +0,27 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Smartone Telecommunications-Aktie von 4,11 HKD eine Entfernung von -4,86 Prozent vom GD200 (4,32 HKD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4,04 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Smartone Telecommunications-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.