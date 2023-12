Smartone Telecommunications Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Secom":

Die Diskussionen über Smartone Telecommunications in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert des Unternehmens angesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Basierend auf diesen Informationen kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass die Aktie von Smartone Telecommunications als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Smartone Telecommunications-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 4,5 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,01 HKD liegt, was einer Abweichung von -10,89 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Drahtlose Telekommunikationsdienste) wird Smartone Telecommunications aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,6 liegt die Aktie 5 Prozent unter dem Branchen-KGV von 17,53, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite für Smartone Telecommunications beträgt 7,9 Prozent, was 1,5 Prozent über dem Mittelwert (6,4) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.