Smartone Telecommunications Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt setzt. Der RSI der Smartone Telecommunications liegt bei 26,32, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als neutral angesehen wird und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 7,77 Prozent, was 0,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Drahtlose Telekommunikationsdienste (7,55) liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik der Smartone Telecommunications.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite der Smartone Telecommunications bei -8,02 Prozent, was über 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten für die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" liegt bei 22,61 Prozent, wobei die Smartone Telecommunications bei 30,63 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Schließlich zeigt die fundamentale Analyse, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Smartone Telecommunications bei 16,97 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 17,62. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.