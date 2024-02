Smartone Telecommunications Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Smartone Telecommunications beträgt das aktuelle KGV 16, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt ein KGV von 18 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Smartone Telecommunications somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei der RSI der Smartone Telecommunications bei 40 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 53 und weist ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Smartone Telecommunications mit einer Rendite von -17,4 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,7 Prozent, während Smartone Telecommunications mit 29,09 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Smartone Telecommunications, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Smartone Telecommunications daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt bewertet die Redaktion das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls mit "Neutral".