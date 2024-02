Smartgroupration Aktie: Das ist die Höhe!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf der Analyse von weichen Faktoren wie der Stimmung und dem Buzz im Internet. In Bezug auf Smartgroup wurde eine durchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab hingegen überwiegend positive Befunde zur Smartgroup. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Smartgroup von 9,6 AUD mit +13,74 Prozent Entfernung vom GD200 (8,44 AUD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist einen Kurs von 9,08 AUD auf, was einem Abstand von +5,73 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Smartgroup aktuell mit dem Wert 21,43 überverkauft ist, was als "Gut"-Signal eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 40, was bedeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Gut".

Insgesamt zeigt sich also eine positive Stimmung rund um die Smartgroup-Aktie, die durch die technische Analyse weiter untermauert wird.