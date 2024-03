Smartgroupration Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Diskussionen rund um Smartgroup in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häufen sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Smartgroup bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Smartgroup-Aktie ein Durchschnitt von 8,76 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,26 AUD, was einen Unterschied von +5,71 Prozent darstellt, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,61 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Smartgroup liegt aktuell bei 77,05 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,05, was bedeutet, dass Smartgroup hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Smartgroup-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz konnten in den vergangenen vier Wochen nicht ausgemacht werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Smartgroup auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.