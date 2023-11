Smartgroupration Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Smartgroup-Aktie beträgt der RSI aktuell 36,36, was auf neutralen Zustand hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls auf Neutralität hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt des Schlusskurses der Smartgroup-Aktie bei 7,75 AUD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 8,55 AUD, was einem Unterschied von +10,32 Prozent entspricht und somit eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,44 AUD, was einer geringen Abweichung von +1,3 Prozent entspricht und daher zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Smartgroup-Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Smartgroup-Aktie zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Smartgroup eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält die Smartgroup-Aktie daher positive Bewertungen in Bezug auf technische Analyse und Anlegerstimmung.