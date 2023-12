Smartgroupration Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Smartgroup liegt der aktuelle RSI-Wert bei 41,61, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 51, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Smartgroup in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich in den letzten Wochen verringert, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Smartgroup von 8,7 AUD zeigt eine positive Entfernung von +9,99 Prozent vom GD200 (7,91 AUD), was ein gutes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 8,58 AUD auf, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Smartgroup-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Smartgroup in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".