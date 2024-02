Smartgroupration Aktie: Jetzt aber!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Smartgroup heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 8,03 Punkten, was bedeutet, dass Smartgroup überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung und Smartgroup ist auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Wir haben die Aktie von Smartgroup hinsichtlich der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Smartgroup war negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Smartgroup bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Smartgroup. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +25,59 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,52 AUD mit dem aktuellen Kurs (10,7 AUD) vergleicht. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +15,93 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.