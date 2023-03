Smarte interne Kommunikation ohne Sprachbarrieren dank Social Intranet

Wien (ots) -Smarte betriebsinterne Kommunikation ist in den bewegten Zeiten von Hybrid Work, internationalen Belegschaften und Fachkräftemangel wichtiger denn je. Die cleverste Kommunikation bringt allerdings nichts, wenn sie nicht verstanden wird. Aus diesem Grund hat KenCube nun in sein Social Intranet ein Übersetzungstool integriert, das Sprachbarrieren mühelos überwindet und ein gutes Verstehen der Inhalte garantiert. Die Artikel können in KenCube per Mausklick übersetzt werden. Davon profitieren die Beschäftigten, das Unternehmen und das Betriebsergebnis.Der Bedarf an interner Kommunikation in Betrieben ist enorm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen Organisationen, wenn ihnen essenzielle Informationen oder Anerkennung fehlen. Dafür sind Beschäftigte zufriedener, produktiver und loyaler, wenn sie Ziele, Know-how und Anerkennung erhalten. Dies wirkt sich wiederum positiv auf den Betriebserfolg aus.Verständlich für alleDas zentrale Instrument der modernen internen Kommunikation ist das Intranet. Es versorgt die ganze Belegschaft mit relevanten Neuigkeiten, Dokumenten, Terminen sowie der Möglichkeit zur Interaktion. Im Alltag stößt die Kommunikation in Betrieben aber oft auf ein ganz banales Hindernis, nämlich die Sprache. Teams in ausländischen Filialen oder Mitarbeitende, deren Mutter- oder Umgangssprache von der Unternehmenssprache abweicht, sind oft gar nicht oder nur schlecht in die Geschehnisse eingebunden. Denn für das erfolgreiche Funktionieren der Kommunikation ist entscheidend, dass alle Beschäftigten die Unternehmensnachrichten gut verstehen, egal ob es sich hierbei um Unternehmensziele oder ein Sicherheitsupdate handelt.Per Mausklick mehrsprachig„Es ist selbst für größere Unternehmen in der Praxis oft nicht möglich, ein Intranet zwei- oder gar mehrsprachig zu führen, da dies normalerweise sehr zeitaufwändig und ressourcenintensiv ist“ wissen Andreas Buchwald und Thomas Gottwald, Inhaber und Entwickler des KenCube Social Intranets. „Das hochqualitative, maschinelle Übersetzungs-Tool, das in der neuesten KenCube Intranet Version direkt angesprochen werden kann, löst dieses Problem mit wenigen Mausklicks.“KenCube ermöglicht hierzu zwei Ansätze. Entweder das Redakteursteam fordert eine Übersetzung des Beitrags an. Dabei besteht vor der Freischaltung dann noch die Gelegenheit, die übersetzten Beiträge bei Bedarf zu überarbeiten. Oder die User selbst lassen Artikel per Mausklick in ihre bevorzugte Sprache übersetzen. Auch Mischformen der beiden Varianten sind möglich.Ausgezeichnete ÜbersetzungenBei den Übersetzungen greift KenCube über eine Schnittstelle auf DeepL zurück. DeepL ist ein vielfach ausgezeichneter, ISO-zertifizierter und DSGVO-konformer Onlinedienst für nahezu fehlerfreie maschinelle Übersetzungen. Er gilt als weltweit beste KI-gestützte Übersetzungssoftware, die selbst die feinsten sprachlichen Nuancen erkennt. Übersetzungen von DeepL schneiden in Tests mehr als drei Mal genauer ab als die der Konkurrenz.Über KenCubeKenCube® ist ein Produkt des Softwareunternehmens Artware Multimedia. Artware ist seit 25 Jahren Spezialist für die Entwicklung und Betreuung von Webapplikationen. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit seinen Kunden zusammen und erweitert KenCube laufend um neue Features basierend auf aktuellen Kundenbedürfnissen. Diese werden im Rahmen einer Suite allen Kunden zugänglich gemacht. Dabei werden persönlicher Support und Kundenbetreuung großgeschrieben. Artware betreut Kunden in ganz Europa wie die Technische Hochschule Ingolstadt, Admiral Sportwetten, Juwelo, St. Bernhard Hospital, Wiener Philharmoniker, Barthel Armaturen, Handwerkskammer Hamburg, Deutschlandtarifverbund und viele mehr. Weitere Informationen auf www.kencube.comPressekontakt:Mag. Heidi DantineArtware Multimedia GmbHheidi.dantine@artware.atOriginal-Content von: Artware Multimedia GmbH, übermittelt durch news aktuell