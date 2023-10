Smarte Haushaltshelfer von Tineco zu kleinen Preisen während des Prime Days

Berlin (ots/PRNewswire) -Tineco (https://de.tineco.com/), Entwickler und Hersteller innovativer Haushaltsgeräte und Bodenreiniger, hat es sich zur Mission gemacht, das Leben seiner Kund*innen so einfach wie möglich zu gestalten. Wie jedes Jahr stehen auch diesen Oktober wieder die Prime-Days-Angebote vor der Tür. Vom 10. bis zum 11. Oktober sind zahlreiche Produkte auf Amazon.de drastisch reduziert und so sind auch einige der smarten Haushaltshelfer von Tineco mit von der Partie. Im Angebot sind dieses Mal der FLOOR ONE S5 (https://www.amazon.de/Tineco-Smart-kabelloser-Nass-Trocken-Sauger-Floor/dp/B0915C748N?maas=maas_adg_E165773BDDADFEDEFA7A8A4AADD1D127_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), der FLOOR ONE S7 Pro (https://www.amazon.de/Tineco-intelligenter-LCD-Digitalanzeige-platzsparendes-Verschmutzungen/dp/B088H28VPM?maas=maas_adg_2BD44C4722928126F97B6AD86D16DEA5_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), der PURE ONE S15 Pro (https://www.amazon.de/Tineco-S15-PRO-Leistungseinstellung-Handstaubsauger/dp/B09VJYSRSH?maas=maas_adg_C188C42CED5B1DC8E25A8CC742CC7A0E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), der PURE ONE X Pet (https://www.amazon.de/Tineco-ONE-Pet-Handstaubsauger-Wandhalterung/dp/B09SKWZLHM?maas=maas_adg_802BA91A6927154A5A6B6A34A7D2A177_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), der CARPET ONE (https://www.amazon.de/Tineco-CARPET-ONE-Teppichreiniger-Fleckenreiniger/dp/B09NM23W8W?maas=maas_adg_082B6BC395F04D59CE4E233E3AAAB973_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) sowie der A11 Pet (https://www.amazon.de/Tineco-A11-Pet-Anti-Wicklung-Handstaubsauger/dp/B09WR4FYBZ?maas=maas_adg_7CE93D636E866B63F6486E798879DAC1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas). Mit diesem breiten Aufgebot ist für jeden etwas dabei:Die Alles-Könner:- FLOOR ONE S5: Dieses Gerät verfügt über eine beidseitige Kantenreinigung, die auch schwer erreichbare Ecken optimal säubert. Er kann als Trocken- oder Nasssauger benutzt werden und hat durch seinen großen Wassertank auch mit großen Flächen keine Probleme. Der FLOOR ONE S5 ist während der Aktion für 339 Euro (https://www.amazon.de/Tineco-Smart-kabelloser-Nass-Trocken-Sauger-Floor/dp/B0915C748N?maas=maas_adg_E165773BDDADFEDEFA7A8A4AADD1D127_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)(statt 509 Euro UVP) (https://www.amazon.de/Tineco-Smart-kabelloser-Nass-Trocken-Sauger-Floor/dp/B0915C748N?maas=maas_adg_E165773BDDADFEDEFA7A8A4AADD1D127_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)auf Amazon erhältlich (https://www.amazon.de/Tineco-Smart-kabelloser-Nass-Trocken-Sauger-Floor/dp/B0915C748N?maas=maas_adg_E165773BDDADFEDEFA7A8A4AADD1D127_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas).- CARPET ONE: Ausgestattet mit der HeatedWash-Technologie™ bleibt die Wassertemperatur während des gesamten Reinigungszyklus konstant hoch und ermöglicht eine ebenmäßige Nassreinigung von Teppichoberflächen. Durch die verbaute PowerDry-Technologie™ wird der Teppich innerhalb von 30 Minuten wieder komplett getrocknet und begehbar. Auf dem integrierten LED-Bildschirm des Saugers wird angezeigt, wie trocken der Untergrund bereits ist. So lassen sich auch schwere Teppiche einfach sauber halten. Während der Aktion ist der CARPET ONE für 329 Euro (statt 499 Euro UVP) auf Amazon erhältlich. (https://www.amazon.de/Tineco-CARPET-ONE-Teppichreiniger-Fleckenreiniger/dp/B09NM23W8W?maas=maas_adg_082B6BC395F04D59CE4E233E3AAAB973_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Die Profis:- FLOOR ONE S7 Pro: Dieser Nass-/Trockensauger ist ein echtes Profi-Werkzeug und gestaltet das Putzen einfacher als je zuvor. Er ist kabellos und verfügt über einen bidirektionalen Antrieb, durch den er sich einfach manövrieren lässt. Die verbesserte Kantenreinigung sorgt zusätzlich dafür, dass auch schwer erreichbare Ecken des Haushalts nicht verschont bleiben. Die vier einstellbarenModi lassen sich leicht auswählen und passen den Wasserdruck für jedes Level von Schmutz an. Der FLOOR ONE S7 Pro ist während der Aktion für 639 (statt 799 Euro UVP) Euro auf Amazon erhältlich. (https://www.amazon.de/Tineco-intelligenter-LCD-Digitalanzeige-platzsparendes-Verschmutzungen/dp/B088H28VPM?maas=maas_adg_2BD44C4722928126F97B6AD86D16DEA5_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- PURE ONE S15 Pro: Dieser Staubsauger bietet umfangreiche Features, darunter die eigens entwickelte ZeroTangle™-Technologie: Die V-förmigen Borsten und das Doppel-Kamm-Design des Bürstenkopfes verhindern das lästige Umwickeln von Haaren um den Bürstenkopf, wodurch das Gerät vor Beschädigungen geschützt wird. Auch für Allergiker ist der Sauger bestens geeignet, da der Akkusauger dank fünfstufiger Filterung bis zu 99,9 Prozent der in der Luft befindlichen Allergene herausfiltert. Der PURE ONE S15 Pro ist während der Aktion für 449 Euro (statt 599 Euro UVP) auf Amazon erhältlich. (https://www.amazon.de/Tineco-S15-PRO-Leistungseinstellung-Handstaubsauger/dp/B09VJYSRSH?maas=maas_adg_C188C42CED5B1DC8E25A8CC742CC7A0E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Für Tierbesitzer*innen:- PURE ONE X Pet: Das Gerät verfügt ebenfalls über die ZeroTangle™-Technologie und lässt Tierhaaren somit keine Chance. Er hat eine Akkulaufzeit von bis zu 45 Minuten und ist mit der iLoop™ Smart Sensor Technology ausgestattet, durch die er seine Saugleistung automatisch an die Verschmutzung anpasst. Außerdem lässt er sich leicht in einen Handstaubsauger umbauen und kann so selbst das Sofa von hartnäckigen Fellknäueln befreien. Der PURE ONE X Pet ist während der Aktion für 179 Euro (statt 329 Euro UVP) auf Amazon erhältlich. (https://www.amazon.de/Tineco-ONE-Pet-Handstaubsauger-Wandhalterung/dp/B09SKWZLHM?maas=maas_adg_802BA91A6927154A5A6B6A34A7D2A177_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- A11 Pet: Dieser Akku-Staubsauger ist mit seinen knapp 3 Kilogramm besonders leicht in der Handhabung und verfügt über einen HEPA Luftfiltermit einer 99,9 % Filtereffizienz. Auch er kann leicht in einen Handstaubsauger umgewandelt werden und bietett eine Akkulaufzeit von 35 Minuten, wodurch er sich gut für die tägliche Reinigung eignet. Der A11 Pet ist während der Aktion für 189 Euro (statt 329 Euro UVP) auf Amazon erhältlich. (https://www.amazon.de/Tineco-A11-Pet-Anti-Wicklung-Handstaubsauger/dp/B09WR4FYBZ?maas=maas_adg_7CE93D636E866B63F6486E798879DAC1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Weitere Informationen über Tineco und das gesamte Portfolio an Bodenpflegelösungen finden Sie unter https://de.tineco.com/.