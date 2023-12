Smarte GlobalADR Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Smart Share Global wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

In technischer Hinsicht steht der Kurs der Smart Share Global derzeit bei 0,5 USD und liegt damit um -23,08 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei -42,53 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" für die Aktie in diesem Zeitraum führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten erhöht war. Dies führt zu einer Einschätzung des Faktors als "Gut". Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Veränderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Smart Share Global führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Smart Share Global liegt bei einem Niveau von 70,83, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 64,08 und wird als Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie.