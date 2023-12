Smarte GlobalADR Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Einschätzung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Smart Share Global auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings waren die Diskussionen der Nutzer in den letzten Tagen größtenteils neutral. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Smart Share Global bei 0,5 USD liegt, was einer Entfernung von -43,82 Prozent vom GD200 (0,89 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Ebenso deutet der GD50, der einen Kurs von 0,67 USD aufweist, auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -25,37 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Smart Share Global-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel über- oder unterbewertet ist. Bei Smart Share Global zeigt der RSI7 einen Wert von 76,47 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 61,99, was bedeutet, dass Smart Share Global als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um Smart Share Global konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird als "Neutral" bewertet, während die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt wird Smart Share Global daher für diese Stufe mit "Gut" eingestuft.

