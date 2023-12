Smarte GlobalADR Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten zwei Wochen wurde Smart Share Global besonders negativ diskutiert. An vier Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Smart Share Global derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,91 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,56 USD liegt, was einer Abweichung von -38,46 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -18,84 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Smart Share Global-Aktie hat einen Wert von 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (57,73) ergibt eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Smart Share Global.