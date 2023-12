Smarte GlobalADR Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index: Ein prominenter Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Dieser bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Smart Share Global liegt bei 49,3 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt der Wert bei 72,95 und zeigt somit eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Smart Share Global in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendierte in den roten Bereich. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität bzw. die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Smart Share Global wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist zudem eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Smart Share Global liegt bei 0,501 USD und weist eine Entfernung von -41,74 Prozent vom GD200 (0,86 USD) auf. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,64 USD. Der Abstand von -21,72 Prozent zum GD50 führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs. Zusammenfassend wird der Kurs der Smart Share Global-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Smart Share Global von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Gut"-Einstufung.