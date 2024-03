Smarte GlobalADR Aktie: Ruhe bewahren!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Smart Share Global ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Smart Share Global mit 0,693 USD derzeit um +28,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen fällt die Bewertung aufgrund einer Distanz von -5,07 Prozent zum GD200 negativ aus. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale charttechnische Einschätzung für beide Zeiträume.

Die Kommunikation über Smart Share Global in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gibt keine klare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Smart Share Global ist insgesamt rückläufig, was zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeigt derzeit einen Wert von 46,8, was als neutral eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 35, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine neutrale Einschätzung.