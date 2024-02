Smartbroker – wichtige Kennziffern auf Monatsbasis steigern Transparenz.

Smartbroker Holding passt ihr Berichtswesen an veränderte Geschäftsstruktur mit zwei ergänzenden Standbeinen an: Ab sofort will man auf Monatsbasis den Kapitalmarkt über operative Kennziffern informieren. Erhöht natürlich den Druck auf die beiden Einheiten auch kurzfristig zu liefern. Natürlich sind die gewählten Kennziffern für beide Standbeine extrem von der Stimmung und den Kursverläufen an der Börse abhängig, aber trotzdem kann so der Grad der angestrebten Wachstumsraten, insbesondere beim Smartbroker, gut einegschätzt werden. Dass auch im Vergleich zum Wettbewerb.

Kundenzahl Smartbroker, AuM, Clickraten – Smartbroker wird transparenter.

Folgende Angaben sollen künftig regelmäßig bis zur Mitte des Folgemonats auf der Webseite der Smartbroker Holding AG präsentiertwerden. Dazu will man bei Bedarf, also wohl wesentlichen Abweichungen, diese Zahlen durch ein „kurzes Reporting der Geschäftsführung“ ergänzen. Den Anfang macht man mit dem Monat Januar.

Geschäftsbereich Transaktion – Januar 2024

Kundenzahl: 175.000 (aktive, Leerdepots werden aussagegemäss nicht mitgezählt)

Verwaltetes Kundenvermögen („Assets under Custody“): 8,9 Mrd EUR.

Durchschnittliches verwaltetes Vermögen je Kunde: EUR 51.000

Anzahl Order: 0,36 Mio.

Durchschnittliche Anzahl Order je Kunde, annualisiert: 25

Geschäftsbereich Media – Januar 2024

Seitenaufrufe („Page Impressions“): 227 Mio.

Individuelle Nutzer („Unique Users“): 3,8 Mio.

Spannend wird jetzt die Entwicklung der Kennziffern zu verfolgen, insbesondere im Bereich Transaktion der zukünftigen Cash Cow des Konzerns, wenn es denn so läuft, wie geplant.

Zur Erinnerung, was bei Smartbroker Holding alles dazugehört.

Beim sogenannten Geschäftsbereich Transaktion wird von den Marken SMARTBROKER+ und Smartbroker 1.0. sowie vom Bereich Vermittlung (FondsDISCOUNT.de und die Brokerage-Kunden der ehemaligen Volkswagen Bank) gesprochen. In den Bereich Media fallen die vier Finanzportale wallstreet-online.de, finanznachrichten.de, ariva.de und boersennews.de sowie die Vermarktung weiterer mit diesen Marken in Zusammenhang stehenden digitalen Medienangeboten sowie Börsenbriefe und Magazine.