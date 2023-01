Smartbroker (ex wallstreet:online)-Aktie: Insider schlägt zu!

André Kolbinger, Aufsichtsratsvorsitzender bei wallstreet:online AG, hat zugeschlagen und sich Smartbroker-Aktien gesichert. Er hat sich zu einem Preis von 5,80 EUR eingedeckt. Das Volumen beläuft sich auf 58.000 EUR. Diese Meldung ist erst am 10. Januar bekannt gegeben worden. Bei dem Unternehmen ist die fundamentale Lage als sehr gut anzusehen. Die Umsätze stimmen und die Ergebnisentwicklung gestaltet sich zuletzt sehr positiv. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnen Finanzanalysten mit einer Umsatzsteigerung auf 50 Millionen EUR. Nachdem es im Jahr 2021 Einbruch beim Betriebsergebnis gegeben hatte, dürfte sich das letzte Geschäftsjahr wieder deutlich positiver zeigen.

Aktienkurs massiv eingebrochen!

Mitte 2020 kam es zu einem fulminanten Ausbruch über die Widerstandsmarke von etwa 7,50 EUR. Es zeigte sich ein exorbitanter Anstieg um in der Spitze etwa 300%. Doch diese ganze Strecke legte die Smartbroker (ex wallstreet:online)-Aktie wieder Richtung Süden zurück. Aktuell handelt der Titel bei 6,50 Euro. Damit liegt das Wertpapier auf einer massiven Unterstützung auf. Denn bereits im Jahre 2018 sowie im Jahr 2020 klopften die Bullen von der Unterseite an.

Die Bären sind derzeit noch am Ruder!

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 11 als bullisch anzusehen. Das sind nur 36.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es clever, mit dem Einstieg in die Smartbroker (ex wallstreet:online)-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.