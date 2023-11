Smartbroker, Mensch und Maschine, HanseYachts, Enapter – 4 Interviews. 4 Smallcaps mit Hingucker. Viermal interessante Einblicke.

Mensch und Maschine Software SE (MuM) hat die ersten neun Monaten im Geschäftsjahr 2023 mit neuen Rekordwerten abgeschlossen. Mit einem Ergebnisplus von 14% im Rücken hat der CAD/CAM/BIM-Spezialist aus Weßling bei München seine Gesamtjahresprognose bekräftigt. Und im Geschäftsjahr 2023 soll das Ergebnis je Aktie auf 1,64 bis 1,81 Euro zulegen, die Dividende steigt bei Zielerreichung auf 1,55 bis 1,65 Euro. Und wieder sprach das Nebenwerte-Magazin mit Chairman Adi Drotleff und CFO Markus Pech. Diesmal über das „Umschalten auf Eigengeschäft“, ein zweistelliges Ergebnisplus in 2024 und „opportunistische“ Aktienrückkäufe. Dazu wichtig: Das Ziel einer Gewinnverdopplung auf 3,00 EUR je Aktie bis 2026/27 steht.

Adi Drotleff: Wir sind insgesamt mit dem Geschäftsverlauf sehr zufrieden und konnten durch hohe Kostendisziplin ein Gewinnwachstum per Ende September erzielen, das sogar leicht über der Mitte unseres anvisierten Korridors liegt. Dabei mussten wir nicht nur mit Inflation und Konjunkturabschwung fertig werden, sondern auch – nach starkem Handelsgeschäft im Q1 – das Umschalten auf Eigengeschäft ab dem zweiten Quartal managen.

Die HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8) ist überraschend stark ins Geschäftsjahr 2023/2024 gestartet: Nach vorläufigen Zahlen schaffte der Greifswalder Yachtbauer bei einem Umsatzsprung auf 48,2 Mio EUR ein positives EBITDA von 3,5 Mio EUR und ein Konzernergebnis von 1,5 Mio EUR. „Das erste Quartal ist das beste seit mehr als zehn Jahren. Neben den Investitionen in Neuprodukte haben wir stark in unser Produktionssystem investiert und sehen mittlerweile auch deutlich die positiven Effekte“, erläutert HanseYachts-CEO Hanjo Runde im Exklusivinterview. Weiter sprach das Nebenwerte-Magazin mit Runde über die Vollauslastung der Produktion, die Innovations- und Wachstumsstrategie Confidence 2025 und das Ziel einer EBITDA-Marge von 10 Prozent. Und im Hintergrund schwingt immer die Frage mit, was der Hauptaktionär Aurelius plant…

Herr Runde, bei unserem jüngsten Gespräch im Februar 2023 sprachen Sie davon, dass HanseYachts „jetzt ein nahezu ideales Fahrwasser vor sich hat“. Gilt diese Einschätzung nach wie vor oder gibt es neue Anzeichen für eine stürmische See, insbesondere angesichts des konjunkturellen Gegenwinds und der weltweiten Krisen?

Hanjo Runde: Die Supply-Chain-Situation hat sich deutlich entspannt und wir haben ein volles Orderbuch. Das bedeutet eine Vollauslastung unserer Produktion, wodurch wir aktuell nahezu optimale Bedingungen ohne die früher übliche Saisonalität haben. Außerdem beeinflussen die durchgesetzten Preissteigerungen das Ergebnis positiv. Unsere gerade veröffentlichten Zahlen fürs erste Quartal zeigen das deutlich.

Und es tut sich viel bei der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Denn der Entwickler und Produzent von AEM-Elektrolyseuren zur Herstellung von grünem Wasserstoff hat mit dem AEM Flex 120 jüngst ein neues Produkt auf den Markt gebracht und expandiert in neue Märkte. Und die Nachfrage nach Enapter-Geräten sei weltweit hoch, so Sebastian-Justus Schmidt, Co-CEO der Gesellschaft. Wieso Europa droht, abgehängt zu werden, wie es mit dem Bau des Enapter Campus in Saerbeck läuft, und was sich Enapter für die kommenden Jahre vornimmt, erklärt Schmidt im Interview mit dem Nebenwerte Magazin.

Seit einigen Jahren entwickeln und bauen Sie Elektrolyseure auf Basis der AEM-Technologie. Können Sie unseren Lesern kurz erläutern, welche Vorteile diese Technologie hat und wo die Anwendungsbereiche liegen?

Sebastian-Justus Schmidt: AEM steht für Anionenaustauschmembran. Unsere AEM-Technologie ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von Elektrolyseuren in jedem Maßstab und deren Anwendung nahezu an jedem Ort der Welt. Die Geräte von Enapter liefern grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen in vielfältigen Anwendungen: von der Produktion von Wasserstoff im privaten Bereich bis hin zur industriellen Nutzung. Unsere Elektrolyseure sind nach dem Plug & Play-Prinzip entwickelt und wir sind schon heute mit mehr als 3.700 Einzelsystemen in Stückzahlen der weltweit größte Hersteller von AEM-Elektrolyseuren. Die AEM-Elektrolyseure sind einfach in der Installation und durch die Softwareumgebungen sehr einfach zu nutzen. Unsere Elektrolyseure ersetzen fossile Brennstoffe durch dezentrale Wasserstoffproduktion. So treiben wir die Dekarbonisierung der Energieerzeugung in allen Bereichen deutlich voran.