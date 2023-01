Smartbroker Holding verstärkt Crypto-Fussabdruck. Über die Baader Bank erhalten User neue Möglichkeiten.

Unter dem Projektnamen “Smartbroker 2.0” arbeitet die Smartbroker-Gruppe an einem Relaunch ihres gleichnamigen Next Generation Brokers. Dazu kommt der Strategieschwenk zur Baader Bank als „Bank“- Partner der Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609) -so werden Depot und Verrechnungskonto künftig von der Baader Bank mit Sitz in Unterschleißheim bei München geführt, die auch mehrere Funktionen der Transaktionsabwicklung übernimmt. Alles mit der Massgabe „zum attraktivsten Broker Deutschlands“ zu werden, wie CEO, Gründer und Hauptaktionär Andre Kolbinger Mitte Dezember im Interview mit dem nwm erläuterte.

Durch Baader werden auch die Möglichkeiten im Crypto-Bereich für Kunden „ein neues Level“ erreichen – Smartbroker 2.0 soll Sprung nach vorne werden.

Denn Wyden, ein Anbieter von institutioneller Handelstechnologie für digitale Vermögenswerte, wird zukünftig den Kryptohandel des Smartbrokesr abbilden. Grundlage hierfür ist die im Sommer 2022 eingegangene Partnerschaft mit der Baader Bank. Im Rahmen eines Relaunchs des Smartbrokers soll Wyden über die firmeneigene Digital Asset Order- und Execution-Management-Plattform den Kunden von Smartbroker erstmals den Handel mit über 20 Kryptowährungen zu Discount-Konditionen ermöglichen.

Kryptohandel rund um die Uhr – zu Discountpreisen



Der Abschluss des „Smartbroker 2.0” getauften Projekts und der Start des Next Generation Brokers von Smartbroker ist für Mitte 2023 angesetzt. Durch den Anschluss der Wyden-Plattform werden sowohl Retail- als auch Geschäftskunden von Smartbroker die Möglichkeit erhalten, mit über 20 Kryptowährungen wie Bitcoin, Ripple und Ether zu handeln. Bei der Digital Asset Order- und Execution-Management-Plattform von Wyden handelt es sich um eine Cloud-basierte Plattform, die die technische Integration der Kryptobörsen, der Depotverwahrung und des Smartbroker-Backends sowie -Frontends gewährleistet. Gemeinsam mit der Baader Bank wurde eine Lösung entwickelt, die es Drittanbietern ermöglicht, über die Wertpapiertransaktionsleistungen der Baader Bank gleichzeitig den Handel mit Krypto Assets zu eröffnen.

Andy Flury, CEO von Wyden: „Wir freuen uns, dass durch die Anbindung unserer Plattform einmal mehr im Zusammenspiel mit der Baader Bank Privatanlegern über den renommierten Smartbroker der professionelle Handel mit Kryptowährungen ermöglicht wird. Unsere Plattform setzt hier einen neuen Maßstab an Transparenz und Sicherheit auf Banking-Niveau, das die Akzeptanz und das Vertrauen in die noch junge Anlageklasse der Krypto-Assets steigern wird.“

Smartbroker 2.0 soll Mitte 2023 auf den Markt.

Zuletzt am 5.12.2023 gab es einen Ausblick von Smartbroker Holding auf die Perspektiven in 2023: Die Kooperation mit der Baader Bank soll es ermöglichen, Smartbroker 2.0 ab Mitte 2023 umzusetzen und gleichzeitig das operative Risiko zu reduzieren, da ein Großteil der Backend-Funktionen gebündelt von Baader erfüllt werden. Smartbroker 2.0 schafft damit die Basis für höhere Erlöse je Trade und neue Erlösquellen, etwa durch die Einführung des Handels mit Kryptowährungen. Es ist zu erwarten, dass ein Großteil dieser Einnahmen unmittelbar nach der Migration der Bestandskunden einen maßgeblichen Ergebnisbeitrag leisten und dementsprechend zur Verbesserung des Risikoprofils der Smartbroker-Gruppe beitragen werden. Der operative Break-Even soll nach aktueller Planung bereits im Jahr 2024 erreicht werden. Die Marketingkosten für ein geplantes Wachstum in Höhe von 75.000 Neukunden p.a. sind in dieser Kalkulation bereits berücksichtigt.

André Kolbinger, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Smartbroker Holding AG: “Die Kooperation mit der Baader Bank ermöglicht es uns, Smartbroker 2.0 wie geplant bis Mitte 2023 auf den Markt zu bringen. In der Umsetzung konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen: Produktgestaltung, Kundenbetreuung und das Neukundenwachstum. Wir verfügen künftig über deutlich mehr Gestaltungsfreiheit mit Blick auf IT, Design und Kundenkommunikation. Das neue Setup bietet uns zusätzliche Kontrolle und Flexibilität – perspektivisch bietet sich sogar die Möglichkeit, unsere Medienangebote zu integrieren. Damit greifen wir wesentliche Faktoren auf, die unsere Wachstumschancen in der Vergangenheit eingeschränkt haben und setzen sie konstruktiv um. Ich freue ich mich sehr, dass wir wieder auf die Überholspur wechseln und unseren Kunden bald einen spürbar verbesserten Smartbroker präsentieren können.”

Oliver Riedel, Vorstandsmitglied der Baader Bank AG: “Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Smartbroker als mehrfach ausgezeichneten Online-Broker. Mit dem Relaunch entsteht eine optimierte Anwendung, mit der die Kundinnen und Kunden eine Vielzahl neuer Features und Produkte nutzen können. Für die Baader Bank ist die Kooperation mit dem Smartbroker ein Hinzugewinn, durch den ein Mehrangebot hinsichtlich der Produkte und Märkte entsteht und der unseren Wachstumskurs ebenfalls weiter voranbringt.”