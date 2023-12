Smart for Life Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Smart For Life als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Smart For Life-Aktie beträgt 93,7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 66,19 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Smart For Life diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionen über Smart For Life wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Smart For Life-Aktie von 0,75 USD als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er mit -95,88 Prozent deutlich vom GD200 (18,2 USD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,78 USD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -57,87 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Smart For Life-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.