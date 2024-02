Smart Sand Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Smart Sand einen RSI-Wert von 33,33 auf, was auf Neutralität hinweist. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral" gemäß dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Smart Sand derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,11 % als schlecht eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Smart Sand besonders negativ diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smart Sand mit einem Wert von 5,01 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch kann die Aktie als günstig eingestuft werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine gute Bewertung.