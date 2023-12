Smart Sand Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smart Sand liegt bei 5,33, was 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen preisgünstiger ist. Daher erhält sie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken zu Smart Sand hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was auch positiv bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Smart Sand jedoch schlecht ab, da diese bei 0 % liegt, im Gegensatz zum Branchendurchschnitt von 28,23 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Smart Sand in Bezug auf das KGV und das Anleger-Sentiment gut abschneidet, aber in Bezug auf die Dividende schlecht bewertet wird.