Smart Sand Aktie: Reine Nervensache!

Der Aktienkurs von Smart Sand wird mit anderen Unternehmen aus der Energiebranche verglichen. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt die Rendite von Smart Sand mit 5,76 Prozent mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 20,25 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Smart Sand mit 14,49 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Smart Sand daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Smart Sand derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" hat eine Dividendenrendite von 28,27 Prozent, was einer Differenz von -28,27 Prozent zur Smart Sand-Aktie entspricht. Die Redaktion gibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Smart Sand derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,88 USD, und der Kurs der Aktie liegt um +2,66 Prozent über diesem Trendsignal. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 2 USD, was einer Abweichung von -3,5 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".