Smart Sand Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Smart Sand liegt bei 28,57, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 53,57 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Smart Sand im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor liegt die Performance jedoch um 14,41 Prozent unter dem Durchschnitt von 20,17 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smart Sand bei 5,33 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,2 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Smart Sand überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen sind die Diskussionen vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.