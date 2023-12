Smart Powerr Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung für Smart Powerr in den sozialen Medien ist negativ. Die Anleger diskutierten in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negative Themen, und auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Internet-Kommunikation über Smart Powerr hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls rückläufig, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher erhält Smart Powerr in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) für Smart Powerr ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für sowohl den 7- als auch den 25-Tage-RSI. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse erhält Smart Powerr eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs darüber liegt.

Insgesamt erhält Smart Powerr in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.