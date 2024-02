Smart Powerr Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen zu bestimmten Unternehmen beeinflussen. Bei Smart Powerr wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für Smart Powerr aktuell bei 37,25 liegt und daher als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die gleitenden Durchschnitte des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 und 50 Handelstage ergibt sich jeweils eine positive Abweichung, was zu einer guten charttechnischen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien war in den vergangenen Wochen insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für Smart Powerr basierend auf der Diskussionstätigkeit, dem RSI, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.