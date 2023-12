Smart Parking Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In Bezug auf Smart Parking zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Smart Parking führt bei einem Niveau von 58,33 zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 54,55 eine "Neutral"-Einschätzung. Somit lässt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral" ableiten.

Die technische Analyse des Schlusskurses der Smart Parking-Aktie zeigt, dass der aktuelle Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,29 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,35 AUD weicht somit um +20,69 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,35 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Smart Parking diskutiert wurde. Auch während der vergangenen ein bis zwei Tage waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Somit erhält Smart Parking insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.