Smart Parking Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse der Smart Parking-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,34 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,42 AUD liegt daher deutlich darüber, was einem Unterschied von +23,53 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,4 AUD liegt, so ergibt sich ein Unterschied zum letzten Schlusskurs von +5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Smart Parking-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Grundlage der einfachen Charttechnik.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Analysen sozialer Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei Smart Parking bei 53,85, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Insgesamt wird die Smart Parking-Aktie auf Basis dieser Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.