Smart Parking Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Smart Parking betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Smart Parking-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 32,69, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält Smart Parking insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Smart Parking von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ein "Gut"-Rating rechtfertigt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Smart Parking bei 0,32 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,42 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +31,25 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,36 AUD, was eine Bewertung von +16,67 Prozent und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Somit erhält Smart Parking insgesamt die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass die Diskussionen über Smart Parking langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.