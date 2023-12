Smart Parking Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Smart Parking. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Smart Parking weder überkauft noch überverkauft ist und als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,55 an, dass Smart Parking als "neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen über Smart Parking veröffentlicht, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Smart Parking in den sozialen Medien, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "neutral"-Bewertung im Bereich Sentiment und Buzz erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Smart Parking-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,29 AUD liegt. Mit einem letzten Schlusskurs von 0,345 AUD weicht dies um +18,97 Prozent ab, was einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,35 AUD, der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,43 Prozent), was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Smart Parking-Aktie für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.