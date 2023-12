Smart Metering-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung von Aktien spielt die Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Analyse von Smart Metering zeigte interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung.

Relative Strength Index: Ein Instrument aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Smart Metering beträgt aktuell 42,86 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Smart Metering überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse ein "Gut"-Rating.

Dividende: Die Dividendenrendite von Smart Metering beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 5,64 Prozent und liegt damit 6,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Smart Metering einmal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es wurden keine aktuellen Analystenupdates zu Smart Metering veröffentlicht. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 20,86 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 1159 GBP, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt zeigen die verschiedene Bewertungskriterien verschiedene Einschätzungen für Smart Metering, von neutral bis gut.