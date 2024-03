Smart Metering Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Smart Metering auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 33,33 Punkte, was bedeutet, dass Smart Metering als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,14 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Nach den Analysten wird die Smart Metering-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, jedoch ergibt sich aus der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotential von 22,26 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Smart Metering geäußert wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Smart Metering aktuell bei 759,14 GBP, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 944,18 GBP angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.