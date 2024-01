Smart Metering Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Aktienkurs von Smart Metering hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 6,86 Prozent, was eine Outperformance von +13,42 Prozent für Smart Metering bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Smart Metering mit einer Rendite von 8,48 Prozent im letzten Jahr um 11,81 Prozent über dem Durchschnittswert liegen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Smart Metering ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Smart Metering veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Smart Metering, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Smart Metering-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 727,26 GBP. Der letzte Schlusskurs von 937 GBP weicht somit um +28,84 Prozent ab, was charttechnisch gesehen ebenfalls eine "Gut"-Bewertung auslöst. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 786,2 GBP eine Abweichung über dem gleitenden Durchschnitt von +19,18 Prozent, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Smart Metering-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele lassen eine mögliche Steigerung der Aktie um 23,69 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend erwarten, was zu einer "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten führt. Zusammengefasst erhält Smart Metering von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.