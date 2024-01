Smart Metering Aktie: Jetzt wird es spannend!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Smart Metering in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Smart Metering-Aktie um 31,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Kurs um 27,09 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für Smart Metering fällt insgesamt positiv aus, da 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1159 GBP, was einer erwarteten Kurssteigerung von 22 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei positive Themen an vier Tagen dominierend waren, während an drei Tagen eher negative Kommunikation überwog. Die Redaktion bewertet die Aktie daher ebenfalls als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Smart Metering-Aktie.