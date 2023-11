Smart Metering Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smart Metering liegt bei 50, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,74 für "Elektronische Geräte und Komponenten" um etwa 11 Prozent höher ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Smart Metering 1 Mal positiv und 0 Mal neutral bewertet, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 1159 GBP. Dies würde einer potenziellen Steigerung um 77,49 Prozent vom letzten Schlusskurs (653 GBP) entsprechen, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Dividendenrendite von Smart Metering beträgt 5,64 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 11,82 Prozent für "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Smart Metering zeigt gemischte Signale, da der RSI7 bei 84,62 eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 40,8 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" bewertet.

Basierend auf den fundamentalen Kriterien, der Analysteneinschätzung, der Dividende und dem Relative Strength-Index erhält die Smart Metering-Aktie gemischte Bewertungen, die Anlegern als Entscheidungshilfe dienen können.