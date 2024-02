Smart Metering Aktie: Jetzt aber!

Die Analystenbewertung für die Smart Metering-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten, 1 Einstufung als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" erfolgt sind. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 1159 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 22 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 950 GBP. Daraus ergibt sich die Empfehlung "Gut" von den Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Smart Metering-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 747,63 GBP lag und der aktuelle Kurs 950 GBP beträgt, was zu einer Abweichung von +27,07 Prozent führt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (916,66 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (+3,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Smart Metering ergibt die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis, dass das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung erhält, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Smart Metering-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.