"Smart Meter: Schlüsselelement der Energiewende"- Gero Lücking, Head of Smart Metering bei Techem, zur Verabschiedung des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende

Eschborn (ots) -Die Digitalisierung des Gebäudebestands ist ein zentrales Element der Energiewende. Intelligente Messsysteme, sogenannte Smart Meter, leisten dazu einen entscheidenden Beitrag. Als Teil der digitalen Infrastruktur schaffen sie die Grundlage für ein weitgehend klimaneutrales und auf Sektorenkopplung optimiertes Energiesystem. Smart Meter liefern die notwendigen Informationen, um schwankende Erzeugung mit den Verbräuchen von beispielsweise Wärmepumpen in Einklang zu bringen und diese besser in das Stromnetz integrieren zu können. Smart Meter etablieren erneuerbare Energien in der Breite.Mit der heutigen Verabschiedung des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW) durch den Bundesrat, hat dieser nun den Weg für einen beschleunigten und dringend benötigten Rollout dieser intelligenten Messsysteme frei gemacht. Hierzu Gero Lücking, Head of Smart Metering bei Techem:"Der Nutzen der intelligenten Messsysteme für die Immobilienwirtschaft ist offensichtlich. Sie bilden den Grundstein für effiziente Prozesse, mehr Transparenz bei Verbrauch, Kosten und Emissionen und damit für die Reduktion von Energieverbräuchen. Somit gehen sie Hand in Hand mit der gesetzgeberischen Zielsetzung, die Digitalisierung der Energiewende zu beschleunigen. Mit den jetzt beschlossenen Vereinfachungen sowie der gerechteren Kostenverteilung gibt es zudem keinen Grund mehr, nicht auf die intelligenten Messsysteme zu setzen und damit in die Digitalisierung dieser Infrastruktur zu investieren.Um Synergien zu schaffen und spartenübergreifend agieren zu können, bietet Techem als wettbewerblicher Messstellenbetreiber Smart Metering in Kombination mit Submetering an. Auf diese Weise verbinden wir den Ansatz, den der Gesetzgeber aus dem Bereich 'Strom' heraus forciert, mit digitalen Gaszählern. Smart Meter schaffen damit commodity-übergreifend die Voraussetzung für die Umsetzung zentraler Berichtsanforderungen, wie etwa ein wiederkehrendes ESG-Reporting und legen so die Basis für mehr Energieeffizienz im Gebäude.Alle Geschäftsmodelle der Energiewende, die auf Effizienzsteigerungen und Emissionsvermeidung im Gebäudebestand sowie im Neubau abstellen, sind eng mit dem Rollout intelligenter Messysteme verknüpft. Die Digitalisierung der Strom- und Gaszähler ist daher die Basis von strategischem, zielgerichtetem Handeln auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand und damit zur Erreichung unserer Klimaziele."Pressekontakt:Janina SchmidtPressesprecherinSenior Corporate Communications ManagerTechem GmbHTelefon: +49 (0) 174 / 744-4137E-Mail: janina.schmidt@techem.deKatharina Bathe-MetzlerPressesprecherinHead of Sustainability, Communications & Public AffairsTechem GmbHTelefon: +49 (0) 6196 / 522-2677E-Mail: katharina.bathe-metzler@techem.deOriginal-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuell