Smart-Life-Produkte von Hisense mit CES 2024 Innovation Awards ausgezeichnet

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Drei Produkte von Hisense, dem globalen Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, wurden mit dem CES® 2024 Innovation Award ausgezeichnet: 110 UX,In-Vehicle Projection System und Smart Built-In Dishwasher.Die jährlichen CES Innovation Awards der Consumer Technology Association (CTA), der Organisation, die hinter CES steht, zeichnen herausragendes Design und Technik bei neuen Produkten der Verbrauchertechnologie aus.Szenario-gesteuerte Revolution in der Display-TechnologieAls Pionier der LED-Industrie-Innovationen hat Hisense mit seiner ULED X-Technologie ein noch nie dagewesenes Niveau an Helligkeit und realistischer Bildqualität erreicht. Dies ist der Höhepunkt der mehr als zehnjährigen Forschungs- und Entwicklungserfahrung von Hisense, die den Gipfel der LED-Bildqualität für das Home Entertainment darstellt.Hisenses 110 UX – Anerkennung in der Kategorie Audio & Video Components & Accessories stellt für Hisense einen monumentalen Sprung in der Innovation von LED-Displays dar. Der 110 UX setzt neue Maßstäbe in Sachen Display-Präzision und -Leistung, indem er mehr als 40.000 Hintergrundbeleuchtungszonen auf einem großzügigen 110-Zoll-Bildschirm, wodurch der Lichtaustritt der Hintergrundbeleuchtung minimiert und der Kontrast erhöht wird. Mit hochleistungsfähiger Mini-LED-Technologie werden beispiellose Helligkeitswerte von bis zu 10.000 Nits erreicht, die den Kontrast und den Dynamikbereich deutlich verbessern.Gleichzeitig bringt Hisense mit seinem ersten In-Vehicle Projection System, das in der Kategorie In-Vehicle Entertainment ausgezeichnet wurde, modernste Display-Technologie in die Automobilindustrie. Durch die nahtlose Integration von Hisenses Hochleistungs-Laser-Hologramm-HUD-, Panorama-Projektionsdisplay und Außenbeleuchtungs-Projektionssystemen revolutioniert Hisense die Interaktion mit intelligenten, vernetzten Fahrzeugen.Die Zukunft des intelligenten Lebens zu HauseSeit der Einführung seines ersten Full-Size-Kühlschranks in den USA im Jahr 2019 hat Hisense seinen Hausgerätekatalog kontinuierlich erweitert, der nun auch Gas- und Elektroherde, Mikrowellen, Geschirrspüler sowie Wein- und Getränkekühler umfasst.Der neue Smart Built-In Geschirrspüler wurde für seine intelligente Funktionalität und sein Design ausgezeichnet. Mit dem neuesten intelligenten Geschirrspüler von Hisense können Benutzer ihr Geschirr einladen, ein Reinigungsprogramm auswählen und automatisch die für jeden Spülgang benötigte Menge an Spülmittel hinzufügen lassen.„Diese Auszeichnung ist erst der Beginn dessen, was für Hisense Haushaltsgeräte noch kommen wird", sagte David Gold, Präsident von Hisense Americas. „Mit einem erfahrenen Team in den USA, das sich der Qualität der Produkte und der Entwicklung neuer Innovationen verschrieben hat, werden die Hisense-Geräte auch in Zukunft weiter verbessert und ausgebaut. Wir freuen uns darauf, in den nächsten Jahren eine breite Palette neuer Produkte einzuführen und die Position von Hisense als Marktführer in dieser Kategorie nicht nur in den USA, sondern auf dem gesamten amerikanischen Kontinent auszubauen."Hisense wird diese preisgekrönten Innovationen auf der CES® 2024 vom 9. bis 12. Januar in der Central Hall, Stand 18217 des Las Vegas Convention Center vorstellen.