Smart-Investor: „Technische“ Rezession

… statt grünem WirtschaftswunderDefekte GlaskugelOlaf Scholz ist einer, über dessen Erinnerungslücken im sogenannten Cum-Ex-Skandal oft gespottet wird. Motto: Mittendrin, aber auf keinen Fall dabei. Aber auch mit dem Blick in die Zukunft hat der Bundeskanzler nur bedingt Glück. So ist es keine drei Monate her, dass er den Deutschen ein neues Wirtschaftswunder in Aussicht stellte....