Smart Globe tut es schon wieder?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht signifikant mehr oder weniger diskutiert als sonst. Daher erhält die Smart Globe-Aktie in diesen Kategorien ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 100 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Smart Globe überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Smart Globe-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating aufgrund des RSI.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Smart Globe mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 10,17 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet ist Smart Globe im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet einzustufen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 759,57, was einem Abstand von 262 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 209,92 entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.