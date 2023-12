Smart Globe Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der Smart Globe-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,28 HKD liegt. Dieser Wert ist nur geringfügig höher als der aktuelle Schlusskurs von 0,275 HKD, was einer Differenz von -1,79 Prozent entspricht. Basierend darauf wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,27 HKD nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Smart Globe-Aktie also mit "Neutral" eingestuft, basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Smart Globe in den letzten 12 Monaten eine Performance von 191,13 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -9,24 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +200,37 Prozent für Smart Globe. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2 Prozent verzeichnete, lag Smart Globe um 193,13 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Smart Globe liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf fundamentale Daten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 759,57 liegt und damit 262 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 209 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb Smart Globe auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Sollten Smart Globe Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Smart Globe jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Smart Globe-Analyse.

Smart Globe: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...