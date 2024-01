Smart Globe Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smart Globe beträgt 759, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 206,45 für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet angesehen und erhält eine entsprechende Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Smart Globe mit 0 Prozent 10,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten in der Branche eher unattraktiv und führt zu einer negativen Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Smart Globe in den letzten Monaten eher neutral war. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Was die Performance betrifft, so hat Smart Globe in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 191,13 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" eine Outperformance von +199,82 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie mit einer Überperformance von 195,92 Prozent deutlich darüber.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs-Kategorie.

Dies sind die aktuellen Bewertungen und Einschätzungen für die Aktie von Smart Globe auf Grundlage fundamentaler, Dividenden-, Sentiment- und Performance-Kriterien.